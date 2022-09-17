ООН, 17 сен – ПРАЙМ. ООН готова помочь властям Киргизии и Таджикистана в решении пограничного спора, если стороны попросят об этом, заявил официальный представитель генсека ООН Стефана Дюжаррика. Генсек ОДКБ обсудил текущую ситуацию на границе с главой МИД Киргизии



"ООН готова оказать помощь в поиске устойчивого решения пограничных споров, если об этом попросят стороны", — сообщил Дюжаррик.



По его словам, генеральный секретарь с большой тревогой следит за эскалацией насилия вдоль киргизско-таджикской границы.



"Генеральный секретарь призывает руководство Киргизской Республики и Республики Таджикистан начать диалог для устойчивого прекращения огня. Обе стороны должны в полной мере использовать существующие на местах механизмы для разрядки напряженности", — добавил Дюжаррик.



Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы, и прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.



Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.