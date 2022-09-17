Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН
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ООН, 17 сен — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден исчез из списка выступающих в первый день недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН (20 сентября), следует из графика выступлений на сайте организации.
По традиции президент США всегда выступал вторым из глав государств в первый день общих прений — сразу после лидера Бразилии.
В первоначальных списках выступающих в этом году Байден также числился вслед за бразильским лидером, однако согласно программе, распространенной в субботу, американский президент 20 сентября выступать не будет.
Ранее стало известно, что Байден вылетел в субботу в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II.
https://1prime.ru/News/20220917/838152577.html
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