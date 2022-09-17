ДОНЕЦК, 17 сен — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что дал поручение МЧС организовать круглосуточную разгрузку топлива и его развоз по заправкам в ДНР. Пушилин рассказал об экономическом потенциале Донбасса

Ранее премьер-министр республики Виталий Хоценко сообщил, что из-за обстрелов украинскими войсками нефтехранилищ на заправочных станциях в республике наблюдается незначительный дефицит топлива.

"Сложность состоит сейчас в развозке по нашим населенным пунктам… дал поручение министерству по чрезвычайным ситуациям… включиться в данный процесс и организовать круглосуточную разгрузку топлива и развоз топлива по нашим заправкам", — сказал Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Он также добавил, что в течение трех дней люди "должны увидеть изменения", а также получить возможность приобретать топливо не по талонам, а за деньги.