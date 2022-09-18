ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Джо Байден сообщил в интервью телеканалу CBS, что во время одного из телефонных разговоров с Си Цзиньпином заявил ему о риске прекращения "американских и других" инвестиций в Китай в случае нарушения Пекином антироссийских санкций. Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов

"Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку", — рассказал Байден.

Президент США также добавил, что, по его оценкам, на сегодняшний день нет информации о "поставках России оружия" со стороны Китая.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.