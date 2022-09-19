МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Правительство России расширяет возможности получения субсидий для агробизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Мишустин оценил успехи российского агропрома

"Подписано постановление, которое расширяет возможности получения отечественным агробизнесом субсидий сразу по нескольким направлениям", — сообщил он.

Так, размер возмещения расходов на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров вырастет с 20 до 50 процентов. Кроме того, пополнится список субсидируемых направлений – в него попадут компании по производству кормов для аквакультуры. Предприниматели, которые будут готовы вкладываться в такие объекты, смогут компенсировать до 20 процентов своих затрат, рассказал Мишустин.

Ожидается, что меры позволят привлечь больше инвесторов в АПК, сократить сроки окупаемости проектов в этой сфере, повысить долю семян российского производства на внутреннем рынке и быстро обеспечить рыбохозяйственный комплекс необходимыми кормами.

Меры начнут действовать уже со следующего года. Мишустин заявил, что бизнес на селе сможет получить льготный кредит

Помимо этого, кабмин скорректировал правила предоставления субсидий российским кредитным организациям. Мишустин подписал постановление, которое позволит российскому агробизнесу своевременно проводить расчеты по внешним торговым контрактам и продолжать успешно пользоваться господдержкой, в том числе по ранее предоставленным льготным инвестиционным займам по ставке до пяти процентов.

Кроме того, уже выданные льготные инвестиционные кредиты на строительство новых тепличных комплексов можно будет пролонгировать на 15 лет. Ранее этот срок составлял 12 лет. Такое решение направлено на снижение рисков инвесторов, занятых в таких проектах. Этот шаг также позволит нарастить поставки овощей и фруктов на внутренний рынок, добавил премьер.