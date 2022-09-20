Россиян предупредили о возможном нарушении авиасообщения в четырех округах
ВНИИ ГОЧС: сильные туманы могут нарушить авиасообщение сразу в четырех российских округах
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Авиационное и дорожное сообщение может быть нарушено на этой неделе из-за сильных туманов на территории сразу четырех федеральных округов страны, в том числе Центрального, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Сильные туманы… могут привести к нарушению дорожного и авиационного сообщения в субъектах Южного, Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что сезонная миграция перелетных птиц, в свою очередь, повышает вероятность авиационных происшествий.
https://1prime.ru/News/20220920/838174715.html
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