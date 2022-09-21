МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал директиву о частичной мобилизации и поручил приступить к ее реализации. В Госдуме исключили дополнительные ограничения на выезд для резервистов

"Поручаю приступить к исполнению", — заявил он.

По словам министра, регионы и Генштаб уже получили указания по реализации мобилизационных мероприятий. Командующие войсками военных округов должны будут обеспечить призыв граждан при тесном взаимодействии с региональными властями.

Шойгу призвал своевременно оповестить граждан и усилить меры по противодействию провокациям, усилить охрану на пунктах сбора и приема населения.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.