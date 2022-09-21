Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации
Министр обороны Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента о частичной мобилизации
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал директиву о частичной мобилизации и поручил приступить к ее реализации.
"Поручаю приступить к исполнению", — заявил он.
По словам министра, регионы и Генштаб уже получили указания по реализации мобилизационных мероприятий. Командующие войсками военных округов должны будут обеспечить призыв граждан при тесном взаимодействии с региональными властями.
Шойгу призвал своевременно оповестить граждан и усилить меры по противодействию провокациям, усилить охрану на пунктах сбора и приема населения.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля. По словам Шойгу, в рамках частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
https://1prime.ru/News/20220921/838199604.html
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