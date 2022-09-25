БИШКЕК, 25 сен — ПРАЙМ. Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали протокол о прекращении конфликтов, сообщил в воскресенье председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев. Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении прекращение огня

"С таджикской стороной подписан протокол о прекращении конфликтов и о последствиях конфликтов. Надеюсь, все пункты документа будут соблюдаться", — заявил глава ГКНБ.

По его словам, эвакуированные в ходе конфликта жители приграничных сел могут возвращаться в свои дома.

"С сегодняшнего дня на границе будет мирно", — отметил Ташиев.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших. В Киргизии сообщили, что погибли 62 и пострадали 198 граждан. На фоне конфликта из приграничных районов Киргизии эвакуировали более 140 тысяч человек.