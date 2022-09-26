ТЕГЕРАН, 26 сен — ПРАЙМ. В последние месяцы экспорт иранской нефти сокращается на фоне возросшей конкуренции со стороны российской нефти на азиатском рынке, сообщили агентству Bloomberg анонимные источники.

" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране

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Согласно их данным, суточный объем нефтяного экспорта из Ирана упал с пика 1 млн баррелей до среднего уровня 750 000 баррелей.

Россия и Иран конкурируют за поставки нефти в такие станы, как Китай. Тегеран вынужден регулярно пересматривать и корректировать цены, чтобы сохранить привлекательность собственной нефти, добавили источники.

Иранские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) потребляют 2,1 млн баррелей нефти в день. Таким образом, суммарная нефтедобыча составляет приблизительно 2,8 млн баррелей в день. Если ядерная сделка 2015 года между Ираном и рядом других стран, включая США, будет восстановлена, Тегеран сможет нарастить экспорт.

Тегеран может добывать до 4 млн баррелей в день и планирует увеличить добывающие мощности до 5,7 млн баррелей в день, сообщил в воскресенье министр нефти Ирана Джавад Овджи в интервью Nikkei.