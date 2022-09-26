ТЕГЕРАН, 26 сен — ПРАЙМ. В последние месяцы экспорт иранской нефти сокращается на фоне возросшей конкуренции со стороны российской нефти на азиатском рынке, сообщили агентству Bloomberg анонимные источники. Иран поделился планами по закупке российского газа

Согласно их данным, суточный объем нефтяного экспорта из Ирана упал с пика 1 млн баррелей до среднего уровня 750 000 баррелей.

Россия и Иран конкурируют за поставки нефти в такие станы, как Китай. Тегеран вынужден регулярно пересматривать и корректировать цены, чтобы сохранить привлекательность собственной нефти, добавили источники.

Иранские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) потребляют 2,1 млн баррелей нефти в день. Таким образом, суммарная нефтедобыча составляет приблизительно 2,8 млн баррелей в день. Если ядерная сделка 2015 года между Ираном и рядом других стран, включая США, будет восстановлена, Тегеран сможет нарастить экспорт.

Тегеран может добывать до 4 млн баррелей в день и планирует увеличить добывающие мощности до 5,7 млн баррелей в день, сообщил в воскресенье министр нефти Ирана Джавад Овджи в интервью Nikkei.