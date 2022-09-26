МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "Гознак" всегда исходит из необходимости обеспечивать полный цикл производства своей ключевой продукции, продолжит работу во благо России и ее граждан, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе предприятия введение против него санкций. Великобритания расширила список санкций против России

Великобритания ранее в понедельник ввела санкции против акционерного общества "Гознак" — российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок. В заявлении отмечается, что "Гознак" попал под санкции, поскольку РФ является единственным акционером общества.

"Наша компания — уже далеко не первая в России, и, вероятно, не последняя в числе тех, на кого оказывается внешнее давление. Как и другие отечественные предприятия, мы, безусловно, будем продолжать свою работу на благо России и в интересах ее граждан", — отметили в "Гознаке".

"Гознак в своей работе всегда исходит из необходимости поддержания полного цикла производства своей ключевой продукции. Для нас также принципиален достаточно высокий уровень независимости от внешних факторов и контрагентов: как в части используемых технологий, так в части различных компонентов, применяемых на производстве", — подчеркнули там.