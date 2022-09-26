МЕХИКО, 26 сен — ПРАЙМ. Государственная граница между Венесуэлой и Колумбией открылась спустя три года после остановки отношений, в церемонии принял участие президент Колумбии Густаво Петро. Венесуэла возобновила поставки нефти в Испанию

"Выполнено! Пусть открытие границы станет новостью о процветании для Колумбии, Венесуэлы и всей Америки", — написал политик в своем блоге в Twitter после церемонии.

В своем выступлении Петро выразил уверенность в том, что открытие границы будет способствовать экономическому росту и прогрессу, первыми бенефициарами которого станут жители приграничных регионов обеих стран.

Отношения Венесуэлы и Колумбии были разорваны в 2019 году из-за признания в Боготе оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны. Новый президент Густаво Петро вступил в должность 7 августа с намерением восстановить связи с Венесуэлой. Помимо гуманитарного аспекта — миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседних странах — важную роль для Венесуэлы и Колумбии играет восстановление торговых связей. Товарооборот между ними достигал 8 миллиардов долларов США.

На начальном этапе с 26 сентября в полной мере — с таможней и постами санитарного контроля — были открыты для проезда грузовых и пассажирских автомобилей и пешеходов международные мосты Симона Боливара и Франсиско де Паулы Сантандера. Открытие следующих официальных переходов между Колумбией и Венесуэлой будет поступательным.

Первые авиарейсы из Венесуэлы в Колумбию готовится выполнять авиакомпания Turpial Airlines, разрешения со стороны регуляторов обеих стран в отношении этой авиакомпании действуют с 26 сентября. С колумбийской стороны первый полет в Венесуэлу выполнит 3 октября авиакомпания Wingo.