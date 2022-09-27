ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что технические проблемы на нитках газопровода "Северный поток" являются результатом саботажа. ЧП на "Северном потоке — 2" произошло в водах Дании рядом с Борнхольмом

Во вторник Моравецкий принимает участие в торжественном открытии газопровода Baltic Pipe, проложенного между Норвегией и Польшей через Данию.

"Сегодняшний день символичен вдвойне, потому, что с одной стороны, мы показываем миру, что можно через сотрудничество, через солидарность усилить безопасность, усиливать энергетическую суверенность нашего континента", — сказал Моравецкий.

"Но с другой стороны, мы имеем дело с актом саботажа. Мы еще не знаем подробностей того, что случилось, но выразительно видим, что это акт саботажа", — добавил он, говоря о "Северных потоках".

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.

Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.