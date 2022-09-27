МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Талибан"* подписал предварительную сделку с Россией по поставкам бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы, передает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддина Азизи. "Талибан"* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией

По словам Азизи, в рамках сделки Россия будет поставлять около миллиона тонн бензина, миллиона тонн дизельного топлива, 500 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа (СПГ) и 2 миллиона тонн пшеницы в год. Он отказался сообщить подробности о ценах и способах оплаты, но отметил, что Россия согласилась предоставить скидку относительно мировых рынков на товары, которые будут поставляться в Афганистан автомобильным и железнодорожным транспортом.

Азизи добавил, что соглашение будет действовать в течение неопределенного пробного срока, после чего обе стороны, как ожидается, подпишут более долгосрочное соглашение, если они будут удовлетворены договоренностями.

Как отмечается в сообщении, это первая крупная международная экономическая сделка, заключенная талибами с момента их прихода к власти более года назад, этот шаг может помочь ослабить изоляцию исламистского движения, которая фактически отрезала его от мировой банковской системы.

По данным Рейтер, сделка была заключена после того, как афганская техническая группа провела несколько недель на переговорах в Москве, оставшись там после визита Азизи в августе.

В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

*находится под санкциями ООН за террористическую деятельность