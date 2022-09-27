ЛУГАНСК, 27 сен — ПРАЙМ. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. В ДНР и ЛНР начались референдумы о вступлении в состав России

"Обработано 100% протоколов участковых комиссий, по результатам которых за вхождение республики в состав РФ проголосовали 98,42%", — сказала Кравченко.

В Херсонской области по результатам подсчета 100% голосов избирателей, принявших участие в референдуме, 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ, результаты голосования были озвучены на заседании избирательной комиссии.

"На вынесенный на референдуме вопрос "Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" ответили "Да" 497051 (87,05%) участник референдума. Что составляет более 50% от числа участников референдума. Считать вопрос, в поддержку которого проголосовало более половины участников референдума включённых в списке, одобренным", — сказала на заседании председатель областной избирательной комиссии Марина Захарова.

По данным областного избиркома, участие в референдуме в Херсонской области приняли 571001 человек, что составляет 76,86% от списочного состава избирателей области. Сенатор от Крыма заявил, что референдумы можно считать состоявшимися

Члены комиссии единогласно проголосовали за признание референдума состоявшимся и утвердили результаты голосования.

После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области за воссоединение с Россией высказались более 93% избирателей, сообщила глава областного избиркома Галина Катющенко.

За проголосовали 93,11% избирателей.

Наконец, по итогам обработки 82% протоколов за вхождение в РФ в ДНР проголосовали 99,06% ее жителей, заявил во вторник журналистам председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

"Нами уже обработано 82% протоколов. Из этого числа за свои голоса отдали 99,06%, против проголосовали 0,68%. Сейчас мы удаляемся в комнату для совещаний для окончательного подведения итогов установления результатов референдума", — заявил он.