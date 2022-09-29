МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ/Reuters. Торги на Уолл-Стрит в среду завершились со значительным подъемом после недавней распродажи, чему способствовало падение доходности гособлигаций. При этом бумаги Apple Inc снизились из-за опасений относительно спроса на iPhone. Фьючерсы Уолл-стрит растут перед выходом внутренней статистики

Индекс широкого рынка S&P 500 впервые за семь сессий закрылся с повышением после того, как во вторник достиг минимума с конца 2020 года.

Акции компаний с мегакапитализацией, чувствительных к процентным ставкам, таких как Microsoft и Amazon, отметились резким ростом, тогда как доходность 10-летних гособлигаций США упала на 0,26 процентного пункта, показав наиболее значительно однодневное падение с 2009 года.

Некоторым облегчением для рынков акций стало решение Банка Англии выкупить в период до 14 октября столько долгосрочных гособлигаций, сколько потребуется, с целью восстановить финансовую стабильность. Это заявление подкрепило цены на британские облигации и подтолкнуло вниз доходность мировых гособлигаций.

Инвесторы в последнее время внимательно отслеживали комментарии представителей Федеральной резервной системы США относительно перспектив денежно-кредитной политики. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в среду высказался в пользу того, чтобы в рамках ноябрьского заседания центрального банка осуществить еще одно повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов. Тем временем президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс сообщил, что ФРС, вероятно, обеспечит повышение стоимости заимствований до необходимого уровня уже к началу следующего года.

Фондовый рынок США в 2022 году пострадал из-за опасений по поводу того, что агрессивное повышение ставок ФРС приведет к экономическому спаду.

Акции Apple, самой дорогой публичной компании мира, подешевели на 1,3% после того, как агентство Bloomberg сообщило, что она попросила поставщиков не спешить с расширением сборки флагманской линейки iPhone 14, выпуск которой планировалось увеличить на 6 млн единиц во 2-м полугодии.

Бумаги компании в 2022 году демонстрировали динамику лучше рынка, снизившись на 15% по сравнению с началом года, тогда как S&P 500 упал на 22%.

Все 11 субиндексов S&P 500 в среду выросли, причем нефтегазовый сектор подскочил на 4,4%, в телекоммуникационный сектор прибавил 3,2%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 1,88%, до 29683,74 пункта, а S&P 500 поднялся на 1,97%, до 3719,04 пункта, что стало самым значительным однодневным ростом с 10 августа. Nasdaq Composite подскочил на 2,05%, до 11051,64 пункта.

Акции Biogen взлетели на 40% после того, как стало известно, что ее препарату для лечения болезни Альцгеймера, разработанному совместно с японским партнером Eisai, удалось замедлить ухудшение когнитивных способностей участников исследования.

Акции Eli Lilly & Co, которая разрабатывает собственный препарат для лечения болезни Альцгеймера, выросли на 7,5%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 5,82 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 3,66 к 1.

У S&P зафиксирован один новый 52-недельный максимум и 30 новых минимумов, а у Nasdaq — 26 новых максимумов и 244 новых минимумов.