МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В Швеции нашли еще одну утечку газа на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Reuters, ссылаясь на местную газету Svenska Dagbladet. Spiegel: США предупреждали Германию о возможных атаках на "Северный поток"

"Две из четырех (утечек. — Прим. ред.) находятся в исключительной экономической зоне Швеции", — рассказала изданию представитель береговой охраны Дженни Ларссон. Еще две утечки находятся в исключительной экономической зоне Дании.

В береговой охране отметили, что четвертая утечка находится на "Северном потоке — 2" в непосредственной близости от "Северного потока".

ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли в понедельник: на них зафиксировали падение давления в трубе, позднее были найдены места утечек газа.

Позднее шведские сейсмологи сообщили о нескольких мощных подводных взрывах. Немецкие и шведские власти не исключили, что причиной могла стать диверсия.

На момент инцидента обе магистрали не работали, но они были заполнены газом.

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