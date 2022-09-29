СМИ: Швеция нашла четвертую утечку на "Северных потоках"
Reuters: шведская береговая охрана нашла четвертую утечку газа из "Северных потоках"
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В Швеции нашли еще одну утечку газа на газопроводах "Северный поток", сообщило агентство Reuters, ссылаясь на местную газету Svenska Dagbladet.
"Две из четырех (утечек. — Прим. ред.) находятся в исключительной экономической зоне Швеции", — рассказала изданию представитель береговой охраны Дженни Ларссон. Еще две утечки находятся в исключительной экономической зоне Дании.
В береговой охране отметили, что четвертая утечка находится на "Северном потоке — 2" в непосредственной близости от "Северного потока".
ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли в понедельник: на них зафиксировали падение давления в трубе, позднее были найдены места утечек газа.
Позднее шведские сейсмологи сообщили о нескольких мощных подводных взрывах. Немецкие и шведские власти не исключили, что причиной могла стать диверсия.
На момент инцидента обе магистрали не работали, но они были заполнены газом.
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https://1prime.ru/News/20220929/838294617.html
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