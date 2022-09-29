МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Целевые отчисления от букмекерского бизнеса, распределяющиеся под контролем "Единого регулятора азартных игр" (ЕРАИ), не всегда в должной мере доходят до спортивных федераций, а сами букмекеры сетуют на то, что формировать отчисления в существенных объемах сложно, если нет состязаний. Об этом рассказали участники Международного форума "Россия — спортивная держава".

"Основная для нас проблема — это распределение (средств). При этом далеко не все в этой сфере охотно работают с малопопулярными спортивными ассоциациями — а таковыми по сути являются все, кроме хоккея, футбола и ряда других видов спорта, в которых можно устроить прибыльные состязания", — пояснил исполнительный директор Федерации американского футбола России Алексей Олдин.

Предполагалось, что с появлением ЕРАИ количество денег, которые получают федерации, удвоится.

"Но к настоящему моменту существование ЕРАИ на нашей деятельности никак не сказалось. Более того, сейчас мы наблюдаем уход букмекеров с рынка, что, опять же, на нашей деятельности сказывается негативно", — констатировал Олдин.

В свою очередь, сами букмекеры жалуются, что не все компании могут платить минимальный объем отчислений в отсутствии спортивных событий. Им приходится уйти с рынка. "Вместе с ЕРАИ появились дополнительные требования, был увеличен минимальный размер целевых отчислений. В совокупности все эти факторы для некоторых компаний оказались невыполнимыми — они ушли с рынка", — сказал исполнительный директор Первой СРО Букмекеров России Олег Давыдов

Он также напомнил, что целями ЕРАИ заявлен не только сбор целевых отчислений, но и регулирование рынка. "Мы бы хотели более плотной работы в этом направлении, чтобы в едином регуляторе больше слышали участников рынка. Мы бы хотели, чтобы был налажен постоянный канал связи, были созданы консультативные органы. Но на сегодняшний день этого нет", — отметил Давыдов.

В рамках Х Международного форума «Россия — спортивная держава!», который проходит в Кемерово, состоялось обсуждение законопроекта о передаче контроля над лотерейным рынком и казино «Единому регулятору азартных игр» (ЕРАИ), который сейчас регулирует деятельность букмекеров. В дискуссии приняли участие ведущие участники рынка и эксперты. По мнению экспертов, действующий механизм регулирования лотерейного рынка и казино работает стабильно. Вносимые же новеллы могут сломать эффективную систему.