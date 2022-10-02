МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики внесен на ратификацию в Госдуму, документ доступен в думской базе данных. КС одобрил договоры о принятии в состав России новых субъектов

Принятие новых регионов в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

Для этого необходимо в том числе принятие Госдумой закона о ратификации международного договора о принятии субъекта в состав России.

Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.

Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации. После подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о принятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.