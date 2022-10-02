Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования
Новые регионы войдут в состав России в границах, существовавших в день их образования
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в РФ, указывается в международных договорах, внесенных в Госдуму на ратификацию.
"Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — отмечается там.
То же самое указывается в договоре и для Херсонской области, в договорах с ЛНР и ДНР.
https://1prime.ru/News/20221002/838329639.html
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