МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в РФ, указывается в международных договорах, внесенных в Госдуму на ратификацию. Выданные ДНР, ЛНР и Украиной документы будут признаны в России

"Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — отмечается там.

То же самое указывается в договоре и для Херсонской области, в договорах с ЛНР и ДНР.