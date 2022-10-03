МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Курс американской национальной валюты обновил двадцатилетний максимум, пишет египетское издание Noonpost. Однако и российская валюта постепенно укрепляется. Автор статьи Абдель Хаким ар-Рувейда считает, что рубль вполне в состоянии составить достойную конкуренцию доллару и подорвать его гегемонию. Рубль: и не надейтесь

Российский рубль, который продолжает укрепляться, несмотря на геополитическое давление, бросает вызов доллару, который, в то же время, обновил свои двадцатилетние максимумы.

По мнению обозревателя, финансовая мощь сейчас выступает наиболее важным аспектом "мягкой силы". Утрата "американцем" статуса крупнейшей мировой резервной валюты неизбежно повлечет за собой крах и действующего мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны. Вся валютная система мира может оказаться перед кардинальными изменениями из-за обострения экономической, геополитической и технологической конкуренции между странами.

Автор отмечает, что сейчас противостояние государств обострилось. В США раскрыли цель обращения Путина к Западу

После начала спецоперации рубль сначала обвалился на торгах до 100 рублей за доллар, но позднее сумел перейти к росту и благодаря действиям властей Российской Федерации в настоящее время нацвалюта не может превысить отметку в 60 рублей. Автор напоминает, что этот курс был достигнут в середине весны. По прогнозам экономистов, до конца текущего года курс рубля ослабнет и будет находиться в коридоре 72-78 рублей за доллар.

Автор отмечает, что по рублю не ударили и сообщения о начале частичной мобилизации и приходит к выводу, что спрогнозировать курс доллара по отношению к рублю сейчас очень сложно, так как обменный курс определяется рыночными механизмами. На него влияет в том числе соотношением спроса и предложения. Сейчас не ясно, в какую сторону качнется баланс, резюмирует он.