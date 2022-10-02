МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В период кризисов американская валюта рассматривается инвесторами как актив-убежище, так что нет ничего удивительного в том, что индекс доллара обновляет 20-летние максимумы. О том, стоит ли в ближайшие несколько лет ждать перестройки мирового валютного рынка, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". США начали новую игру: чем весь мир заплатит за рост доллара

ДОЛЛАР УСКОРИЛСЯ

Практически безостановочный рост доллара начался в середине 2021 года. Он был обусловлен ожиданиями начала ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС в 2022 году. А когда в марте ФРС запустила процесс повышения ключевой ставки, сопровождая его изыманием ликвидности через сворачивание программы количественного смягчения QE (Quantitative easing) и запуска обратного процесса QT (Quantitative tapering), рост доллара закономерно ускорился, объясняет персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Токмин.

Это можно отслеживать через индекс доллара DXY, который на 28 сентября достиг отметки 114,50 пунктов. "Такие цифры до этого мы видели в далёких 2000-2002 годах", — отмечает специалист. Индекс доллара DXY (его курс к шести ключевым валютам) периодически обновляет 20-летние максимумы. Это обусловлено агрессивным ужесточением монетарной политики ФРС для борьбы с высокой инфляцией, продолжает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Во многих других странах аналогичные проблемы, однако там ситуация в экономике хуже. Поэтому национальные центробанки позже приступили к повышению процентных ставок и не могут это делать слишком быстро, чтобы не усугубить спад экономики.

В результате, как подчеркивает Бабин, увеличивается разница в процентных ставках между долговыми рынками этих стран и американским, что делает более привлекательным вложения в долларовые инструменты. Это приводит к перетоку средств из других валют в американскую. "К тому же она является одним из главных защитных инструментов, в которые перекладываются инвесторы из рисковых активов на фоне усиления геополитических или рыночных угроз", — говорит он.

Соответственно, сильнее на этом фоне выглядят валюты, курс которых привязан к американской, в первую очередь это гонконгский доллар. Кроме того, традиционную стабильность демонстрирует швейцарский франк.

В то же время валюты более слабых экономик, особенно развивающихся, быстрее дешевеют к доллару США. В частности, китайский юань на этой неделе обновил к нему 14-летний минимум.

УБЕЖИЩЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Ситуация с укреплением курса доллара в настоящее время объясняется тем, что в период кризисов американская валюта рассматривается инвесторами как актив-убежище, считает экономист Лазарь Бадалов.

Когда инвесторы понимают, что экономике грозит кризис, они начинают распродажу валют развитых и развивающихся стран, покупая доллар США и еще золото как второй актив-убежище. Если курс доллара уже укрепляется, то рост котировок золота еще впереди. Кто будет расплачиваться за долги Америки

"Как бы это странно ни звучало, но, если бы не санкции, рубль бы тоже терял в цене", — замечает он. — "Введенные Банком России валютные ограничения помогают рублю защититься от панических распродаж со стороны западных спекулянтов".

ТРЕНД СОХРАНИТСЯ

В предстоящие месяцы на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которая одновременно борется с высокой инфляцией, а экономика США в это же время рискует оказаться в рецессии, стоит ожидать высокого спроса на бонды и сохранения тренда на рост доллара против основных валют: евро, британский фунт, японской йены и ряда других валют основных торговых партнеров Штатов, рассуждает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Пара EUR/USD может опуститься от текущего района паритета до $0.90 уже в ближайшие месяцы. Более глубокая коррекция может увести котировки к $0.82, но пока это движение выглядит менее вероятным.

Валютная пара GBP/USD может в краткосрочной перспективе снизиться до района паритета ($1 = £1 фунт).

Пара USD/JPY может подняться до района 148-150 иен уже в ближайшие недели, но дальнейшее повышение к 160 пока представляется экономисту менее вероятным.

В ИГРУ ВСТУПАЕТ КИТАЙ

Доллар США к китайскому юаню еще может укрепиться с текущего уровня 7.17 до уровней 7.50 и 8.00 юаней. Но здесь в игру может вмешаться Народный банк Китая, который не захочет допускать чрезмерного ослабления своей валюты, и регулятор может начать проводить валютные интервенции, чтобы приостановить обвал.

По мнению Переславского, именно Китай может стать первым "кирпичом", при выпадении которого хорошо отлаженная долларовая система Штатов начнет сыпаться. "Когда это может произойти сейчас сказать очень сложно, но стоит отметить тот факт, что Поднебесная начала активно продавать американские государственные облигации", — отмечает он.

Утрата веры в трежерис у такого крупного игрока на долговом рынке, как Китай, может привести к цепной реакции, и тогда американскому правительству станет сложнее занимать деньги. Китай же может направить освободившийся капитал в развитие своей экономики или вложить в разнообразные проекты по всему миру, что может укрепить и расширить его сферу влияния во всем мире. "Возможно, последствия таких шагов станут четко видны уже через 4-5 лет", — предположил экономист. Счет идет на недели: когда избавляться от доллара и евро

Также, по его словам, стоит отметить стремление Индии, Турции и стран Персидского залива развивать свои экономики независимо от Европы и Штатов, что может пошатнуть гегемонию США во всем мире.

Наиболее защищенными, по мнению Александра Токмина, будут те валюты, которые или привязаны к доллару США посредством денежно-кредитной политики (например, гонконгский доллар, дирхам или риал).

Аутсайдерами, наоборот, будут валюты, чьи ЦБ ведут отстающую политику ужесточения ДКП или обратную. Как пример, это тот же евро или китайский юань.

В то же время, глобально в ближайшие несколько лет перестройки мирового валютного рынка ожидать не стоит, ведь "те процессы, которые сейчас происходят, укладываются в классическую модель курсообразования".

"Исключением, конечно, является российский рубль, на динамику которого влияют инфраструктурные изменения", — полагает он.