Белорусские машиностроители смогут рассчитывать на субсидии от России
Белорусские машистроители смогут активнее участвовать в российских программах субсидирования
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МИНСК, 3 окт — ПРАЙМ. Соглашение РФ и Белоруссии о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, позволит белорусским машиностроительным предприятиям активнее участвовать в правительственных программах субсидирования техники в РФ, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
"Это значительно увеличит масштаб попадания наших машиностроителей в программу субсидирования техники, которая предоставляется правительством России", — цитирует Головченко агентство Белта.
"Это очень важно для попадания в российские программы субсидирования сельскохозяйственной техники. Теперь то, что сделано в Беларуси, будет считаться сделанным и в России", — добавил белорусский премьер.
https://1prime.ru/News/20221003/838343555.html
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