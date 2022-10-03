МИНСК, 3 окт — ПРАЙМ. Соглашение РФ и Белоруссии о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, позволит белорусским машиностроительным предприятиям активнее участвовать в правительственных программах субсидирования техники в РФ, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Мишустин сообщил о росте товарооборота России и Белоруссии

"Это значительно увеличит масштаб попадания наших машиностроителей в программу субсидирования техники, которая предоставляется правительством России", — цитирует Головченко агентство Белта.

"Это очень важно для попадания в российские программы субсидирования сельскохозяйственной техники. Теперь то, что сделано в Беларуси, будет считаться сделанным и в России", — добавил белорусский премьер.