МИД КНДР приветствовало волеизъявление жителей новых регионов России
ЦТАК: МИД КНДР приветствовало воссоединение новых регионов с Россией
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В Северокорейском МИДе заявили об уважении волеизъявления жителей освобожденных территорий войти в состав России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами… Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ. Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ", — говорится в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР.
30 сентября Президент России Путин подписал договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://1prime.ru/News/20221004/838346097.html
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