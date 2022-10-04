МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В Северокорейском МИДе заявили об уважении волеизъявления жителей освобожденных территорий войти в состав России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Госдума ратифицировала договоры о присоединении новых субъектов

"Референдумы были проведены в соответствии с уставом ООН, устанавливающим принципы равенства людей и их прав на самоопределение, а также в соответствии с законными методами и процедурами… Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ. Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ", — говорится в заявлении главы департамента международных организаций в МИД КНДР.

30 сентября Президент России Путин подписал договоры о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.