Путин подписал договоры о присоединении новых регионов к России
Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин подписал с главами Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей договоры о присоединении регионов к России.
Президент Путин подписал договора о принятии в Россию всех четырех регионов и образовании в составе страны новых субъектов.
Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.
После подписания главы регионов стоя рядом с Путиным, впервые слушали российский гимн в качестве глав новых субъектов России.