МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин подписал с главами Донецкой Народной республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей договоры о присоединении регионов к России. США могут предложить только политику грабежа и рэкета, отметил Путин

Президент Путин подписал договора о принятии в Россию всех четырех регионов и образовании в составе страны новых субъектов.

Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в ней принимали участие руководители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий.

После подписания главы регионов стоя рядом с Путиным, впервые слушали российский гимн в качестве глав новых субъектов России.