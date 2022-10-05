МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассчитывает, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) выйдет в 2023 году на завершающую стадию по заключению полноформатного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном. Решетников спрогнозировал рост товарооборота России и Китая в 2022 году

"Рассчитываем, что в рамках наших переговоров, а уже пять раундов переговоров прошло, мы в следующем году выйдем уже на постоянное соглашение о зоне свободной торговли", — сказал Решетников, выступая в среду на Каспийском экономическом форуме.

Сейчас между ЕАЭС и Ираном действует временное соглашение об особом режиме торговли, вступившее в силу в октябре 2019 года. Оно предусматривает преференциальный режим в торговле для ограниченного перечня товаров. Временное соглашение действует до 27 октября 2025 года или до вступления в силу полноформатного соглашения.

В целом, по словам Решетникова, на сегодняшний день у ЕАЭС действуют торговые соглашения с несколькими странами, в частности с Вьетнамом, Сербией, Сингапуром, а также непреференциальное соглашение с КНР.