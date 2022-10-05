Сенаторы внесли в ГД поправки о госгарантиях по кредитам на важные проекты
Совфед внес в Госдуму поправки о госгарантиях по кредитам на проекты государственной важности
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о госгарантиях по кредитам для проектов, имеющих общегосударственное значение, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила правительству обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными.
"Внесли законопроект по совершенствованию инструмента госгарантий. Соответствующее поручение было дано Валентиной Ивановной Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, законопроектом предусматривается, что "госгарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по кредиту, не сможет быть отозвана гарантом".
"Принятие закона позволит привлекать кредиты в проекты, имеющие общегосударственное значение, на лучших условиях и в бо́льших объемах", — заключил Журавлев.
https://1prime.ru/News/20221005/838371811.html
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