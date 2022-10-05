МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о госгарантиях по кредитам для проектов, имеющих общегосударственное значение, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Сенаторы одобрили дополнительную поддержку регионов в условиях санкций

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила правительству обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными.

"Внесли законопроект по совершенствованию инструмента госгарантий. Соответствующее поручение было дано Валентиной Ивановной Матвиенко на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его словам, законопроектом предусматривается, что "госгарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по кредиту, не сможет быть отозвана гарантом".

"Принятие закона позволит привлекать кредиты в проекты, имеющие общегосударственное значение, на лучших условиях и в бо́льших объемах", — заключил Журавлев.