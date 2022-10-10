МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "Справедливая Россия – За правду" подготовила проект о погашении кредитов мобилизованных граждан за счет средств банка, сообщил первый замглавы фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале. Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

"Считаем, пока граждане проходят службу в российских войсках и участвуют в СВО, банк должен погашать кредит мобилизованного за счёт своих собственных средств. Это в высшей степени справедливо", — заявил он.

Гусев подчеркнул, что законопроектом предусматривается погашение кредита за счёт средств банка, а не "приостановление исполнения заёмщиком своих обязательств на срок службы".

Президент России 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.