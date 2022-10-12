МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на 20 тысяч баррелей в сутки, до 99,55 миллиона баррелей в сутки, в 2023 году спрос может составить 101 миллион баррелей в сутки, что ниже прежнего прогноза в 101,5 миллиона баррелей, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Цены на нефть усилили падение на опасениях за спрос

"Мы прогнозируем, что мировое потребление вырастет в среднем на 2,1 миллиона баррелей в сутки в течение всего 2022 года и в среднем на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2023 году", — сообщается в докладе.

В материалах минэнерго уточняется, что в 2022 году спрос на нефть составит 99,55 миллиона баррелей в сутки против 99,53 миллиона баррелей, прогнозируемых ранее — прирост составит 20 тысяч баррелей в сутки. При этом, в 2023 году прогноз был пересмотрен в сторону понижения на 497 тысяч: до 101,03 миллиона баррелей в сутки с 101,5 миллиона баррелей.