МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в сентябре снизилось в России на 8,7% по сравнению с августом и составило 1,01 миллиона, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банки могут обязать обеспечивать переводы между компаниями через СБП

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в сентябре 2022 года составило 1,01 миллиона единиц, снизившись на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2022 года — 1,11 миллиона единиц)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (61,9 тысячи единиц), Московской области (51,3 тысячи), Краснодарском крае (38 тысяч), Башкирии (37,5 тысяч), а также в Санкт-Петербурге (36,9 тысячи).

Наибольшая динамика снижения выдачи потребкредитов среди 30 лидеров по этому показателю отмечена в Новосибирской (-12,7%) и Иркутской (-12,6%) областях, Алтайском крае (-12,5%), а также в Кемеровской (-12,2%) и Омской (-11,9%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц сократилось на 4,2% и 3,6% соответственно.

"После падения в марте, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент потребкредитов постепенно восстанавливался… При этом важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга заемщика", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.