МИНСК, 21 окт — ПРАЙМ. Интеграционные процессы в Союзном государстве РФ и Белоруссии – своего рода образец для ЕАЭС, заявил белорусский премьер Роман Головченко по итогам межправсовета ЕАЭС в Ереване в пятницу. Куба выразила заинтересованность в участии ЕАЭС в развитии страны

"Да, вы правы, мы пытаемся спроецировать то, что мы делаем в "двойке" с Российской Федерацией в рамках Союзного государства на "пятерку", — отметил Головченко в беседе с журналистами, видеофрагмент которой опубликован в Telegram-канале белорусского правительства.

По мнению премьер-министра Белоруссии, сейчас очень важно наполнить конкретным смыслом задачи, которые ставились на момент подписания договора о создании ЕАЭС. Особенно важно на текущем этапе решать задачу укрепления технологического суверенитета интеграционного объединения.

Он добавил, что одним из ключевых вопросов заседания межправсовета ЕАЭС было обсуждение порядка финансирования пилотных проектов – таких, как предложенное Белоруссией производство электробусов.

"Мы работали над тем, за счет чего удешевить процентные ставки. Вчера было принято решение, что 10% от перечисляемых антидемпинговых пошлин будут направляться на цели льготирования процентных ставок", — пояснил Головченко.