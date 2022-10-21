БРЮССЕЛЬ, 21 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфисковать замороженные российские активы и направить их на стабилизацию цен на энергию. Лидеры ЕС намерены использовать замороженные активы для поддержки Украины

"Это постулат, который Польша подняла первая и постоянно об этом говорит с марта или самое позднее от апреля, если я хорошо помню дату, когда представил концепцию, чтобы использовать замороженное имущество олигархов и замороженное имущество и активы Российской Федерации", — заявил Моравецкий журналистам на полях саммита ЕС.

"В случае конфискации замороженных активов можно говорить о сумме 350 или даже 400 миллиардов долларов. Это сумма, которой не только хватило бы на значительную часть восстановления (Украины – ред.), но я предлагаю эту сумму конфисковать и использовать на механизмы, стабилизирующие цены энергии в Европейском союзе", — сообщил он.

"Почему мы, польский налогоплательщик или французский, или любой другой должны платить за страшные последствия нападения России на Украину? Пусть они за это платят. И это наш польский голос, который здесь в Брюсселе звучит сильнее всего", — добавил Моравецкий.

При этом, по словам польского премьера, это предложение пока не находит понимания у большинства стран ЕС. "К сожалению, некоторые или даже большинство пока еще не принимают эту эстафету. Наверное, боятся. Но капля камень точит", — сказал он.

Ранее в октябре Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и ЕС.

После начала специально1й военной операции на Украине западные страны ввели в отношении России ряд жестких санкций, в рамках котроых была заморожена примерно половина валютных резервов страны в размере порядка 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.