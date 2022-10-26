МИНСК, 26 окт — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ходе предстоящего визита правительственной делегации в Астраханскую область стоит задача обсудить с руководством этого российского региона расширение использования возможностей астраханских портов для экспорта белорусской продукции. Центробанк Белоруссии сообщил, что пик инфляции в стране пройден

Белорусский вице-премьер Анатолий Сивак ранее сообщал, что на фоне западных санкций перевозки белорусских грузов на экспорт через морские порты РФ в январе-сентябре выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перевалка осуществляется в 14 портах РФ. В этот период вывоз белорусского экспортного груза железнодорожным транспортом в порты Российской Федерации составил 3,6 миллиона тонн, при этом более 34% переориентировано с традиционных направлений.

"Укрепление прямых связей с регионами России важное и актуальное направление работы. Надо обсудить с руководством Астраханской области активизацию торгово-экономического сотрудничества и ряд вопросов, которые стали актуальными в самое последнее время, в частности, по расширению возможностей использования астраханских портов для логистических маршрутов поставок белорусской продукции", — сказал Головченко на совещании в правительстве, видеофрагмент которого опубликован в официальном telegram-канале Совета министров Белоруссии.

Премьер Белоруссии отметил, что 26-28 октября белорусская правительственная делегация совершит визит сначала в Астраханскую область РФ, а затем – в Казахстан.

Головченко добавил, что после посещения Астраханской области в Астане планируется участие белорусской делегации в заседании Совета глав правительств СНГ. "Ожидается серьезное обсуждение по проекту соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Белорусская сторона всегда уделяла внимание серьезно этому вопросу и выступала за скорейшее принятие этого документа, — сказал премьер-министр.

Предстоящее заседание Совета глав правительств станет 80-м с начала работы СНГ с 8 декабря 1991 года и вторым в текущем году. Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса. По итогам мероприятия планируется подписать ряд международных соглашений и других документов. В 2022 году в Содружестве председательствует Казахстан.