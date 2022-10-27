Нехаммер: Австрия хочет получить СПГ от ОАЭ для снижения зависимости от России в 2023 году
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Австрия планирует в 2023 году получить сжиженный природный газ (СПГ) от Объединенных Арабских Эмиратов для снижения зависимости от России, заявил канцлер страны Карл Нехаммер.
Австрийский лидер отметил, что на газовом рынке страны решающую роль сыграют поставки от других источников, например, ОАЭ.
Подчеркивается, что канцлер Нехаммер прибыл с визитом в Абу-Даби, чтобы "получить СПГ для следующей зимы" и привлечь требующиеся объемы газа с диверсификацией по поставщикам.
Он добавил, что по итогу Австрия намерена полностью отказаться от ископаемой энергетики.
"Целью является, чтобы мы действительно имели бы договор (о поставках СПГ с ОАЭ — ред.), исходим из того, что он будет лучше того, что привез домой (канцлер ФРГ) Олаф Шольц", — подчеркнул австрийский лидер.
Ранее сообщалось, что эмиратская компания ADNOC подписала соглашение с немецкой RWE AG на поставки СПГ в Германию, договор входит в пакет документов по ускорению энергобезопасности (ESIA), подписанный Шольцем и президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайедом. Первая поставка СПГ в Германию ожидается в конце года через плавучий терминал СПГ в немецком Брунсбюттеле. Кроме того, ОАЭ будет ежемесячно импортировать дизель.
https://1prime.ru/News/20221027/838607002.html