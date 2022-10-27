МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Австрия планирует в 2023 году получить сжиженный природный газ (СПГ) от Объединенных Арабских Эмиратов для снижения зависимости от России, заявил канцлер страны Карл Нехаммер. Энергокризис в Австрии привел к закрытию ряда производств, заявил посол

Австрийский лидер отметил, что на газовом рынке страны решающую роль сыграют поставки от других источников, например, ОАЭ.

Подчеркивается, что канцлер Нехаммер прибыл с визитом в Абу-Даби, чтобы "получить СПГ для следующей зимы" и привлечь требующиеся объемы газа с диверсификацией по поставщикам.

Он добавил, что по итогу Австрия намерена полностью отказаться от ископаемой энергетики.

"Целью является, чтобы мы действительно имели бы договор (о поставках СПГ с ОАЭ — ред.), исходим из того, что он будет лучше того, что привез домой (канцлер ФРГ) Олаф Шольц", — подчеркнул австрийский лидер.

Ранее сообщалось, что эмиратская компания ADNOC подписала соглашение с немецкой RWE AG на поставки СПГ в Германию, договор входит в пакет документов по ускорению энергобезопасности (ESIA), подписанный Шольцем и президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайедом. Первая поставка СПГ в Германию ожидается в конце года через плавучий терминал СПГ в немецком Брунсбюттеле. Кроме того, ОАЭ будет ежемесячно импортировать дизель.