Госдума расширила обязанности управляющих розничными рынками компаний
Госдума приняла закон, расширяющий обязанности управляющих розничными рынками компаний
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает управляющие компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, заключившими договоры на предоставление складских и прочих помещений на розничном рынке.
Сейчас управляющая розничным рынком компания обязана обеспечить соблюдение лицами, заключившими с ней договоры о предоставлении торговых мест, правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников).
Закон распространяет данную обязанность и на случаи заключения договоров о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений на розничном рынке. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/News/20221027/838609809.html
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