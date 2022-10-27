МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает управляющие компании обеспечить соблюдение правил привлечения иностранных работников арендаторами, заключившими договоры на предоставление складских и прочих помещений на розничном рынке. Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Сейчас управляющая розничным рынком компания обязана обеспечить соблюдение лицами, заключившими с ней договоры о предоставлении торговых мест, правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников).

Закон распространяет данную обязанность и на случаи заключения договоров о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений на розничном рынке. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.