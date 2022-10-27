МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россельхознадзор прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств-членов ЕАЭС, сообщается на сайте ведомства. ВАРПЭ: субсидирование перевозок рыбы сделает ее доступнее для населения

"26 октября в формате видеоконференции состоялись переговоры Россельхознадзора с компетентными ведомствами Венесуэлы… Россельхознадзор со своей стороны сообщил, что уже прорабатывает возможность поставок рыбо- и морепродукции из Венесуэлы с уполномоченными в области ветеринарии ведомствами государств-членов ЕАЭС", — говорится в сообщении.

В ходе совещания стороны обсудили вопросы взаимного доступа подконтрольной продукции и договорились ускорить процедуры, которые позволят активизировать торговлю между странами.

Уточняется, что Россия заинтересована в поставках в Венесуэлу мясной продукции, в том числе готовой и термообработанной, молока и молочной продукции, а венесуэльские производители проявляют интерес к экспорту на российский рынок рыбо- и морепродукции, а также говядины.

Так, министерство народной власти по продуктивному сельскому хозяйству Венесуэлы уже выразило готовность провести выездную инспекцию российских компаний-производителей мяса в четвертом квартале этого года, а также уточнило требования к импорту готовой продукции, которая может поставляться без аудитов ее производителей. Министерство подчеркивает, что предприятия, ранее получившие допуск к рынку Венесуэлы, через два года подлежат переаттестации.

Россельхознадзор со своей стороны отметил, что присвоенные России статусы страны, свободной от ящура и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (КРС), накладывают ряд ограничений на импорт живых животных и мяса КРС. Однако при выполнении определенных условий возможен ввоз в страну продукции, не несущей в себе риск распространения болезней. При этом иностранные поставщики должны быть проинспектированы ведомством.