МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Госдума в четверг приняла закон о гарантированной оплате труда артистов при вынужденном простое в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Госдума приняла в первом чтении законопроект о новом МРОТ

Законом устанавливается гарантированный минимум оплаты труда творческих работников, когда они не участвуют в создании произведений и (или) не выступают, на уровне не менее тарифной ставки, оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера или стимулирующего характера.

Однако гарантированный минимум не может быть ниже МРОТ. Как отмечали авторы закона, ТК предусматривает регулирование оплаты времени простоя, в то время как период незанятости творческих работников, согласно кодексу, простоем не является.