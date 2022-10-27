МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий размещать в пластах горных пород отработанные промышленные воды после того, как из них извлечены полезные компоненты. Документ, внесенный правительством РФ, направлен на оптимизацию инфраструктуры месторождений. Мишустин заявил о важности месторождений в Забайкалье для энергетики России

В настоящее время пользователи недр по лицензиям на изучение, разведку и добычу подземных вод добывают из них йод, бром, окись бора, магний, калий, литий и иные компоненты, перспективные с технологической и экономической точек зрения. При этом возможность размещать в пластах горных пород отработанные промышленные воды не предусмотрена.

Законопроект дает недропользователям такую возможность. Это позволит оптимальным образом использовать созданную инфраструктуру месторождений.

Размещение отработанных промышленных вод в подземные горизонты также позволит сохранить полезные компоненты для их последующей добычи по мере развития технологий и достижения рентабельности, сказано в пояснительной записке.

Кроме того, подземные воды после извлечения из них полезных компонентов сохраняют высокое содержание солей, в основном хлоридов магния, кальция и натрия, потребность в которых на рынке незначительна, а извлечение в полном объеме нерентабельно. Размещение отработанных подземных вод в пластах горных пород позволит избежать загрязнения земель этими солями.