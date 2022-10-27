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https://1prime.ru/News/20221027/838613242.html
Путин участвует в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Трансляция
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Российский президент Владимир Путин выступает на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Оно проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость... ПРАЙМ, 27.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Российский президент Владимир Путин выступает на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Оно проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.