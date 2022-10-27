Российский президент Владимир Путин выступает на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Оно проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Путин традиционно встречается с участниками "Валдая" с момента его основания в 2004 году.