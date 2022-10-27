2022-10-27T17:41:40+03:00
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2022
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Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным
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Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии... ПРАЙМ, 27.10.2022
новости, владимир путин, запад, чп на северных потоках
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Уничтожение (Западом) общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий", — сказал российский лидер.