МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Уничтожение Западом общеевропейских газопроводов является запредельной вещью, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал СНГ усиливать защиту объектов критической инфраструктуры

Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Уничтожение (Западом) общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий", — сказал российский лидер.