МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Запад признал, что был организатором переворота на Украине, назвав сумму, истраченную на эти события, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным

"Готовят и проводят разного рода перевороты. Вот, один из них привёл к трагическим событиям на Украине в 2014 году. Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего", — сказал Путин в своем выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости — ред.) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.