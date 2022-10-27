МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Запад, используя доллар как оружие, дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Охамели просто": Путин высказался о роли Запада в перевороте на Украине

"Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы"- подчеркнул Путин в своем выступлении на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В апреле сообщалось, что замороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.