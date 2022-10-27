Путин заявил, что Запад использует доллар как оружие
Путин: Запад использует доллар как оружие и дискредитирует идею резервной валютной системы
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Запад, используя доллар как оружие, дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы"- подчеркнул Путин в своем выступлении на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В апреле сообщалось, что замороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.
Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.
https://1prime.ru/News/20221027/838615142.html
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