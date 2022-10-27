МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоит только рынок открыть для определенных товаров, местный производитель лег, Запад захватывает рынки и ресурсы, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что расчеты в нацвалютах будут доминировать

"Стоит только рынок открыть для определенной товарной группы, все, местный производитель лег и уже почти невозможно поднять головы. Выстраивают так отношения. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов, страны лишаются своего технологического, научного потенциала", — сказал Путин в своем выступлении на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства также подчеркнул, что Россия считает важным запускать механизмы больших пространств, основанных на взаимодействии стран-соседей.

"Россия считает важным активнее запускать механизмы больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база, инфраструктура дополняют друг друга", — сказал Путин.

Президент назвал такие пространства основой многополярного мироустройства.