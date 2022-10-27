МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия дает другим странам возможность совершить прорыв в научно-технологическом развитии, как, например, создание атомных отраслей в других государствах, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин высказался о методах Запада в мировой экономике

В свою очередь, Запад в угоду собственным интересам лишает страны технологического потенциала, отметил Путин.

"Технологическое развитие должно не усиливать мировое неравенство, а сокращать его. Именно так традиционно реализует свою внешнюю технологическую политику Россия", — сказал глава государства.

"Например, строя в других государствах атомные электростанции, мы одновременно создаем там центры компетенций, готовим национальные кадры — мы отрасль создаем. Мы не строим просто предприятия, а создаем целую отрасль. По сути, даем другим странам возможность совершить реальный прорыв в своем научно-технологическом развитии, сократить неравенство, вывести свою энергетику на новый уровень эффективности и экологичности", — рассказал президент.