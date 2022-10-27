ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. США поддерживают продление и расширение зерновой сделки для решения продовольственного кризиса и снижения цен на продукты питания, заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. Замглавы МИД России и генсек ЮНКТАД обсудили выполнение "зерновой сделки"

"Мы считаем, что если эта инициатива по зерну будет продлена и расширена, это даст больше возможностей для отправки большего количества зерна по всему миру, что также приведет к снижению цен на продовольствие", — сказал Кирби.

По его словам, США "очевидно хотят, чтобы (сделка — ред.) была продлена и расширена" и "поддерживают (усилия — ред.) ООН по поддержанию и обновлению этого процесса".

Он назвал США "партнером" ООН в этом вопросе.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

В свою очередь, президент РФ заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

В середине октября замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан приезжали на переговоры в Москву.