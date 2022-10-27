МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Процесс формирования новых международных финансовых платформ неизбежен, их можно создать через объединение усилий многих стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин: Россия дает другим странам шанс прорыва в технологическом развитии

Глава государства при этом подчеркнул, что мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми.

"Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ. В том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да. Это потребует не мало усилий, объединения усилий многих стран. Но сделать это можно", — сказал Путин.

Он также добавил, что это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры.