Путин рассказал о процессе создания международных финансовых платформ
Путин заявил, что процесс создания новых международных финансовых платформ неизбежен
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Процесс формирования новых международных финансовых платформ неизбежен, их можно создать через объединение усилий многих стран, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства при этом подчеркнул, что мировая экономика и торговля должны стать более справедливыми и открытыми.
"Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ. В том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. Возможно это сделать или нет? Конечно, да. Это потребует не мало усилий, объединения усилий многих стран. Но сделать это можно", — сказал Путин.
Он также добавил, что это исключит возможность злоупотребления в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры.
https://1prime.ru/News/20221027/838616600.html
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