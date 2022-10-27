МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти из доллара очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин признался, что его ничего не разочаровало за 2022 год

"Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались", — сказал президент.