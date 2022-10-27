Путин заявил, что использование доллара как оружия подрывает доверие к нему
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах, но выйти из доллара очень сложно, заявил президент РФ Владимир Путин на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллары в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Это подрывает доверие к доллару и к другим резервным валютам. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались: стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень мощная система, которая держит эти резервы, не выпускает их по сути. Выйти очень сложно, но на будущее все задумались", — сказал президент.
https://1prime.ru/News/20221027/838616795.html
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