МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Уходящие западные компании продают бизнес за доллар своему менеджменту и "шепчут", что вернутся, очевидно, есть такие договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин: Россия дает другим странам шанс прорыва в технологическом развитии

"Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся", но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся, но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно", — сказал президент.