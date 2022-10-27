Путин: уходящие западные компании "шепчут", что вернутся
Путин заявил, что уходящие западные компании продают бизнес за доллар своему менеджменту
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Уходящие западные компании продают бизнес за доллар своему менеджменту и "шепчут", что вернутся, очевидно, есть такие договоренности, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут "мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся", но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся, но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно", — сказал президент.
https://1prime.ru/News/20221027/838616875.html
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