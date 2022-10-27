МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Европа защищает свои интересы в экономике, однако молчит после подрыва "Северных потоков", заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". Путин заявил о подрыве доверия к доллару

"Конечно, Европа защищает свои интересы там, особенно в сфере экономики, да и то не очень. Вон, взорвали газопроводные системы. Это же не наше, они общеевропейские. Там в "Северном потоке 1" пять европейских компаний представлено. Ну и что? Все молчат", — сказал президент.

"Хватает наглости показывать — а может, это Россия взорвала", добавил он.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".