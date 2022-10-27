Россия увеличила поставки удобрений в Индию в 7,6 раза
Россия по просьбе Индии увеличила поставки удобрений в эту страну в 7,6 раза
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия увеличила по просьбе Индии поставки удобрений в эту страну в 7,6 раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Премьер-министр (Индии — ред.) Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень важно для индийского сельского хозяйства. И мы сделали это. Как вы думаете, на сколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индию! Не в какие-то проценты, а в 7,6 раза", — сообщил Путин, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://1prime.ru/News/20221027/838617053.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.