МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Россия увеличила по просьбе Индии поставки удобрений в эту страну в 7,6 раза, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия и Индия обсуждают расширение географии авиарейсов

"Премьер-министр (Индии — ред.) Моди просил меня увеличить поставки удобрений, что очень важно для индийского сельского хозяйства. И мы сделали это. Как вы думаете, на сколько? В 7,6 раза увеличены поставки удобрений в Индию! Не в какие-то проценты, а в 7,6 раза", — сообщил Путин, выступая на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".