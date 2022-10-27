МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при разногласиях "Газпрома" и Молдавии по контракту на поставки газа встал на сторону Кишинева, контракт был заключен на условиях молдавских властей. Молдавия дозакупила газ на случай прекращения поставок "Газпрома"

Глава государства отметил, что в переговорах с Молдавией по поводу контракта на поставку газа "Газпром" занял прагматичную позицию.

"Молдавская сторона не согласилась с позицией "Газпрома" и настаивала на ценовых преференциях. "Газпром" уперся. Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдовского государства. Сказал ему — ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл. Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению", — сказал Путин.